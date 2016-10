Tai prostituudid mälestavad kuningat kummalisel moel

Kuigi valitsus keelas 30 päevaks igasuguse lõbutsemise ja töötamise, on prostituudid juba natuke rohkem kui nädala möödudes taas tänavatel. Küll on neid nähtud vaid mustades toateenija kostüümides, mustades minikleitides, mustades saabastes ning mustas pesus, vahendab news.com.au.

Tavaliselt on prostituudid riides väga pilkupüüdvalt ning kirevates toonides, kuid nüüd on neid nähtud kandmas vaid musta. Lisaks võib nende riietust pidada sündsaks, sest neil on jalas põlvekõrgused saapad ja veidi pikemad kleidid kui tavaliselt.

«Endiselt on väga vaikne. Kõik on kuninga surma pärast kurvad,» rääkis üks prostituutidest. «Kuid me peame tööd jätkama, et raha teenida. Me peame minema tänavatele ja leidma endale kliendid. Meil on seljas mustad kleidid ja saapad, et näidata austust,» kirjeldas ta olukorda.

Naise sõnul tavaliselt nad selliseid saapaid ei kanna, sest Tais on selle jaoks lihtsalt liiga palav. Ka sõjavägi mõistab vajadust taas tööle asuda.

Kuigi paljud baarid Bangkokis on taas avatud, siis kõigis on neoonvalgus palju mahedam kui tavaliselt, muusikat mängitakse oluliselt vaiksemalt ning tantsida võib vaid suletud uste taga. Sõjavägi patrullib tänavatel veendumaks, et kõik baarid suleksid oma uksed hiljemalt kell 12.