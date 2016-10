Uus veebileht aitab leida odavaimad lennud

Skiplagged veebileht otsib pileteid erinevate lennufirmade kodulehtedelt. Odavate piletite leidmiseks otsitakse point beyond nime all tuntud reise, vahendab Lonely Planet.

Sisuliselt tähendab see seda, et kui reisija soovib lennata Tallinnast Riiga, siis pilet läbi Riia Amsterdami võib olla hoopis soodsam. Ostes sellise pileti saab reisija Riias lihtsalt reisi pooleli jätta. Kaugemate sihtkohtadega lennud võivad olla odavamad, sest lennufirmad üritavad konkureerida sihtkohtade nimel, kuhu nad otse ei lenda.

Seetõttu võivad lennufirmad hinnad alla lasta, kui soovitud paika otselendu ei ole ning nii jääb hind üles ka sihtkoha, kuhu otselend toimub.

Siiski on sel teenusel ka paar negatiivset külge. Nii ei saa reisijad kaasa võtta äraantavat pagasit, sest see lendaks ikkagi lõppsihtkohta. Lisaks soovitatakse reisijatel esimeste hulgas pardale minna, et vältida olukorda, kus meeskond palub pagasi ikkagi ära registreerida, sest see lihtsalt ei mahu lennukisse.

Skiplagged piletiotsingu meetodi kasutamine lennufirmadele üldjuhul meeltmööda ei ole, mistõttu ei tohiks sealt pileteid soetada ka kliendiprogrammide kasutajad. Kui lennufirma saab jälile, et nende püsiklient nii käitub, siis võivad nad konto tühistada ning kogutud boonuspunktid ära võtta.

Lisaks peaks reisijal olemas olema kõik vajalikud viisad, isegi kui sihtkohta ei plaanita minna, sest vastasel juhul ei pruugi lennujaamatöötajad reisijat pardale lasta.