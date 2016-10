5 veidrat asja, millele on ostetud eraldi lennupilet

Eralennufirmad on jaganud avalikkusega kõige veidramaid asju, mida neil on üle ookeanide lennutada tulnud. Üksinda lendavad koduloomad ei ole enam mingi haruldus ning üsna tihti tuleb ette ka maha unustatud mobiiltelefonide transportimist, vahendab Daily Mail.

1. Karri - ühel rikkuril tekkis isu oma lemmiktoidu järele, mistõttu palus ta firmal lennutada rohkem kui 100 karrit Cardiffist New Yorki.

2. Ostud ja krõpsud - kord pidi üks lennufirma täitma oma õhusõiduki vaid rikkuri ostude ning Cool Range Doritos krõpsudega. Kogu laadungi maksumus oli suurem kui 10 000 eurot.

3. Käekott - naistel käivad erinevate riietuste juurde erinevad aksessuaarid. Reisil plaane muutnud palus üks naine, et lennufirma tooks tema kodust soovitud käekoti ning toimetaks selle temani, tuhandete kilomeetrite kaugusele.

4. Õhtusöök - toitu peab nautima, mistõttu leidus ka klient, kes palus oma lemmikkokal New Yorgis endale õhtusöök valmistada ning seejärel lennufirmal selle temani Chicagosse toimetada.

5. Vein - romantilise õhtusöögi juurde kuulub ka hea vein, mistõttu on lennufirma töötajaid saadetud sadade kilomeetrite kaugusele, et tuua ära just see õige pudel.