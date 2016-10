Veidraimad loomad, keda on lennuki salongi lubatud

Kui tavaliselt peavad loomad reisima inimestest eraldi ning puurides, siis tugiloomad võivad oma omanikuga tulla salongi kaasa. Selleks on vaja vaid tõestada, et loomast sõltub inimese heaolu, vahendab news.com.au.

Tihti võetakse kaasa klassikalisi koduloomasid nagu koerad või kassid, kuid on mõned reisijad, kes on maailma näidanud ka oma teistele sõpradele. Kuulsust on kogunud teiste hulgas näiteks ka part Daniel Turducken Stinkerbutt, kes kuulub naisele, kel on traumajärgne stressihäire. Part on tema tugiloom, mistõttu võib Daniel käia kõikjal naisega kaasas.

Here is Daniel The Emotional Support Duck in all his red-shoed glory. pic.twitter.com/rBkK0QnBKr — Mark Essig (@mark_essig) October 17, 2016

Naine kirjeldas, et tema tugiloom tunneb suurepäraselt ära, millal tal tuleb järjekordne stressihoog. Nii sunnib ta naist istuma või lamama ning on valmis ta rinnal istuma nii kaua, kui omaniku stressihoog möödub.

Lisaks pardile on oma tee lennukisse leidnud veel, kalkun, siga, kilpkonn, sisalik, hobune ja isegi känguru. Kõikidel tugiloomadel peavad olema korras paberid ning nende omanikul tõend vaimse tervise eksperdilt. Lisaks ei tohi loomad lahtiselt lennukis ringi liikuda.

«Iga terapeut võib anda loa ükskõik millisele loomale. Teaduslikult on tõestatud, et kui koerad inimesele otsa vaatavad, siis vallandub kehas oksütotsiin, hormoon, mis leevendab hirmu,» rääkis piloot Tom Bunn. Tema sõnul on selliste lubade kirjutamine liigagi lihtne, sest vaevalt, et mõni kalkun samuti hirmu leevendab.

Kui kaasreisijad on tavaliselt koerte suhtes leplikud, siis muid loomi tavaliselt lennule ei soovita. Lisaks ei oska tugiloomad alati viisakalt käituda, mistõttu häirivad nad tihti ka kaasreisijate rahu. Reisijad on esitanud selliste tugiloomade kohta juba kümneid kaebuseid, kuid sellele vaatamata võivad lennufirmad saada kopsakad trahvid, kui nad peaksid keelduma tugilooma pardale lubamisest.

A kangaroo.

On a plane.

Wearing human stuff. pic.twitter.com/2LsoBNMp — Mimsy (@RiffRaff1971) September 19, 2012