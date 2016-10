Lummav galerii: Lesotho müstilised ratsurid

Semonkongi piirkond koosneb mägedes asuvatest väikestest külakestest ning sealsete inimeste peamiseks transpordivahendiks on just hobused. Ühtlasi karjatavad lesotholased ka hobuseid ning sellest sõltub nende teenistus, vahendab Insider.

Külades ei ole jooksvat vett ega elektrit. Igas külas on väike toidupood, kust saab kätte hädavajaliku. Lapsed jätavad tavaliselt juba 12-aastaselt kooli pooleli, et minna hobuseid karjatama. Puhkusepäevi nendele ei nata ja töö kestab seitse päeva nädalas.

Selleks, et lapsed päris ilma hariduseta ei jääks, on Lesothos kogumas populaarsust just õhtukoolid. See võimaldab noortel poistel päeval hobuseid karjatada ja õhtul õppida matemaatikat ja lugemist.

Inimesed olid külades väga sõbralikud ning kõik andsid nõusoleku pildistamiseks.

