Video: mees kaitseb oma õigusi lennukis õige kummalisel moel

Ameerika ärimees Andy Slamans, kes oma Facebooki-kontol kirjeldab end kui pühendunud kristlast ja pereisa, kaotas närvid, kui sattus lennukis istuma kõrvuti mehega, kes võttis täielikult enda käsutusse kahe istme vahel asuva käetoe.

Slamans otsustas kaasreisijale õppetunni anda ja asja videosse võtta. Video esimese poole on ta salvestanud lennuki tualettruumis, kus räägib, mida ja miks ta teha kavatseb. Video teises pooles saab näha, kuidas Slamans magajat teeseldes kaasreisija käele tubli obaduse annab ja selle käetoelt maha lööb.

Magav kaasreisija ärkab seepeale ja jääb Slamansi pikalt vahtima. Sellega video ka lõppeb.

Sotsiaalmeedias on Slamans kõvasti võtta saanud, sest inimeste hinnangul käitus ta põhjendamatult ebaviisakalt. Paljud soovitavad, et ta pidanuks kaasreisijaga esmalt rääkima ja teised heidavad talle ette, et on mõttetu pahandada inimesega, kes magab.