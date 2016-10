Foto: suurepärane klõps reisilennuki pardalt

Kuna Ameerika Ühendriigid saavad endale lähiajal uue presidendi, on aursaadav, et presidendidebatt pakub palju huvi ka lennureisil viibides. Nii polnudki väga üllatav, et ühel reisijal õnnestus teha foto, kus kõik reisijad üksmeelselt lennuki pardal kandidaatide väitlust vaatavad.

Lõbusaks läks lugu aga siis, kui üks terane kodanik märkas, et üksmeel pole siiski mitte täielik: nimelt on näha, et vasakpoolses reas akna all vaatab üks reisija hoopis "Tõelisi koduperenaisi". Üsna pea leidis terve internet, et meelelahutussarja vaataja on lennuki kõige intelligentsem inimene, kes taastab usu inimkonda, kuna teab, millel tasub oma aega raisata ja millele mitte.