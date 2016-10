Kust osta lennupiletit – otse lennufirmalt, traditsioonilisest või online-reisibüroost?

Estraveli lennupiletite ja reisikindlustuse müügidirektori Mauri Saarendi sõnul on lennupileti ostmise koha valimine tarbija vaba valik, kuna igal müügikanalil on nii plusse kui miinuseid. «Lihtsamate marsruutide puhul võib eelistada iseteeninduskanaleid, keerulisemate puhul aga tasub kasutada professionaalse reisikonsultandi abi,» lausus Saarend.

WRIS Reisibüroo tootejuhi Mari-Liis Nõlvaku sõnul on piletite ostmise kanali valimisel kõige olulisem, et kliendid veenduksid, kas tegu on usaldusväärse vahendajaga. «Olgu tegemist lennufirma, online- või traditsioonilise reisibürooga tuleb alati veenduda, et vahendajal oleks ka Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse IATA poolt antud õigus lennupileteid väljastada,» selgitas Nõlvak.

Pilet otse lennufirmalt

Otse lennufirmast pileti ostmine võib anda konkreetse lennufirma lendudele parima hinna ning sobib neile, kes vajavad ainult lennupiletit või soovivad ise reisipaketi kokku panna. Nordica tulude juhtimise osakonna juhataja Kristel Penu sõnul on lennufirmalt pileti ostmise eeliseks ka piletiga seonduvate hinnareeglite ja teenuste detailsem kuvamine ehk klient näeb koheselt, mida hind sisaldab ning kas piletit saab muuta või hoopiski tagastada.

«Lisaks võib olla kindel, et reisija kontaktandmed on jõudnud lennufirmani ning vajadusel saab lennufirma reisijat lennuplaani muudatustest operatiivselt teavitada,» selgitas Penu ning lisas, et vahendaja kaudu piletit ostes võtab muudatuste korral lennufirma kõigepealt ühendust vahendajaga, kes omakorda peab ühendust võtma lõppkliendiga. Kodumaise lennufirma eeliseks on ka emakeelne teenindus.

Pilet traditsioonilisest reisibüroost

Traditsioonilise reisibüroo kasutamine võib olla lihtsamatel marsruutidel veidi kallim, aga samas annab mugavuse saada kõik reisiteenused ühest kohast, sealhulgas erinevate teenusepakkujate võrdluse ning adekvaatse info kaasnevate tingimuste kohta. «Keerulisematel marsruutidel suudab reisikonsultant tõenäoliselt leida ka soodsama hinna kui väheste reisikogemustega reisija ise otsides,» on Saarend veendunud. Lisaks on usaldusväärse reisibüroo puhul ostu sooritades kogu vastutus kliendi eest hoolitsemisel täielikult bürool. «Kui nii võib öelda, siis koos ollakse nii heas kui halvas,» lausus Nõlvak. Selleks pakutakse klientidele abi ootamatutes olukordades, et reisikonsultandiga kiirelt ühendust saada ning mured lahendada.

Pilet online-reisibüroost

Online-reisibüroo võib olla taaskord lihtsamatel marsruutidel veidi soodsam ning annab valiku erinevate lennufirmade ja nende kombinatsioonide vahel. «Siiski tuleb arvestada, et online-reisibüroodes kehtib printsiip «ise teen, ise vastutan» ning on ka ohtralt kohti, mille puhul broneerija võib eksida või mitte kõige optimaalsema valikut teha,» selgitas Saarend. Näiteks võib eksimus tuua ebamõistlikult pikad või lühikesed lendude vahed transiitlinnas, lennujaamavahetused, kuupäevade või nimedega eksimise.

Välismaiste online-reisibüroode puhul tuleb olla ettevaatlik ka kõrgete kaardimakse tasude ning ebakvaliteetse teeninduse osas. Näiteks võib lennugraafiku muutus kaasa tuua suure mure ja asjaajamise piletite ümbertegemisel. Nõlvak toob välja, et reisibüroo igapäevatöös on sagedased juhtumid, kus klient on ostnud pileti mõne nimetu vahendaja lehelt olematu hinnaga pikaks ajaks ette.

«Probleemid tekivad siis, kui lennufirmad oma lennugraafikuid muutma hakkavad ja võimalus, et lennufirmad seda teevad, on 99 protsenti,» kirjeldas Nõlval ning lisas, et neis olukordades on nimetu vahendaja tabamine täiesti võimatu ettevõtmine ehk klient on jäetud ula peale. Saarend soovitab Eesti reisijatel eelistada kodumaised reisiettevõtteid ja vahendajaid, sest sel juhul kaitseb reisijat Eesti tarbijakaitseseadus ning küsimuste või probleemide korral saab neid lahendada emakeeles.