Viis viga, mis rikuvad sinu unelmatereisi

Selleks, et suuri pettumusi vältida, tuleb reisi planeerimisel hoiduda ka suurtest vigadest. Näiteks viiest alljärgnevast.

1. Valel ajal külastamine

Iga sihtkoha külastamiseks on oma parim aeg, olgu tegemist siis aastaaja või päeva kindla osaga. Tee eeltöö ja uuri oma unelmate sihtkoha kohta, millal on selle külastamiseks kõige parem aeg. Näiteks Alaskat tasub külastada augusti lõpus: saad vinge sügisese elamuse ja hingematvad loodusvaated, mida näiteks septembris enam alles pole. Taj Mahali tasub külastada veebruaris, sest siis on ilmad seal väga head. Juunis on aga lood hoopis teised.

2. Liiga kitsas eesmärk

Sa oled aastaid unistanud püramiidide külastamisest. Oled teinud põhjaliku eeltöö, kogunud fotosid püramiididest, töötanud läbi tohutul hulgal materjale ja reisidki maailma teise otsa selleks, et vaid neid näha. Kohalejõudes avastad aga, et sinu silmis müstilised iidsed ehitised asuvad kiirtee ääres McDonaldsi kõrval - pettumus, eks ole? Ja kui see on su reisi ainus eesmärk, muutub ühtlaseks pettumuseks kogu reis. Seepärast tasuks alati seada rohkem eesmärke ja valida välja rohkem vaatamisväärsusi kui vaid üks.

3. Emotsionaalse mõju alahindamine

Kes meist ei tahaks, et puhkusereisist jääks vaid positiivsed mälestused? Aga kui oled sihtpunktide hulka kavandanud ka sellised kohad nagu näiteks juutide koonduslaagrid või muu taoline, siis arvesta, et see kogemus mõjutab sind mitme päeva vältel. Seepärast tasuks mõne väga tõsise muuseumi või mälestusmärgi külastamise päevale kindlasti kavandada ka kergemat meelelahutust, et reis liiga rusuvaks ei muutuks.

4. Kehv kaaslasevalik

Juba aastaid on sul olnud kavas võtta ette pühalik reis Indiasse, et seal mõnes ashramis ennast hulluks joogatada, aga tahad seda kindlasti teha koos mõne toreda kaaslasega. Paraku valid reisiseltsiliseks just selle sõbra, kel ei saaks Indiast ega joogast rohkem ükskõik olla. Sinu reis saab rikutud, sest tal on seal igav ja sina ei saa oma puhkust nautida. Seega vali hoolega, kellega koos oma unistuste reisile siirdud. Kui sa pole sõbra vastavates huvides kindel, tasub temalt sirgjooneliselt küsida.

5. Giidiga koonerdamine

Turistiteatmikud ja suured bussiekskursioonid ei vii sind kunagi peidetud pärliteni unistuste sihtkohas. Seepärast tasuks juba enne reisi algust teha põhjalik eeltöö ja otsida sihtkohas välja mõni giid, kes tõesti hästi ümbrust tunneb ja oskab sind viia kohtadesse, kuhu sa omal käel või tüüpilise massiekskursiooniga kunagi ei satuks. Ära koonerda, kui tahad tõesti head elamust.