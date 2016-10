Soovid välismaale kolida: eestlaste loodud keskkond aitab otsustada millisesse riiki

Välisriiki kolimise juures huvitab inimesi see, milline on sealne kliima, kui kõrged on keskmised elamiskulud või milline on riigi majanduslik olukord. Ettevõtte Teleport loodud keskkond on sulle selles osas abiks. Teleport Cities abil saab nimelt võrrelda ligi 150 sihtkoha elamiskulusid, elukvaliteeti ja palkasid.

Teleporti kaasasutaja ja tegevjuht on endine Skype Eesti juht Sten Tamkivi. Rahvusvaheline majandusväljaanne Forbes valis tänavu Teleporti maailma üheks paremaks keskkonnaks, leidmaks head tööd ja elukohta kus tahes maailma otsas.

Selle aasta kevadel tuli ettevõte välja ka uue teenusega, mille nimeks on Teleport Zen. Selle abil saavad inimesed oma kolimisprotsessi hallata.