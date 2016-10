Eestlasest reisisell annab nõu, kuidas võimalikult tihti reisimas käia

Birgiti jaoks on reisimine osa tema elustiilist – enne kui üks reis jõuab lõppeda, planeerib ta vaikselt juba järgmist.

Birgit selgitab oma blogis, kuidas ta endale üliõpilasena seda pidevat reisimist üldse lubada saab. «Ma kulutan raha ainult vajalikele asjadele, et premeerida end just reisidega,» kirjutab ta oma blogis.

Noore naise sõnul on oluline osta lennupiletid võimalikult varakult ja kindlasti tuleb vaadata, millisesse riigis asuvasse linna on lennupiletid hetkel kõige odavamad. Vahel on lend riigi pealinna tunduvalt kallim kui mõnda veidi väikesemasse linna. Riigisisene lendamine tuleb Birgiti sõnul väga tihti kokkuvõttes odavam.

Raha hoiab neiu reisides kokku ka ööbimise pealt: «Mõned inimesed armastavad luksust, teistele sobib diivani või põrandakoht. Ma olen see inimene, et mul vahet pole, kus ma magan, nii kaua, kuni katus on pea kohal.»

Selleks, et reisida on Birgiti sõnul kõige olulisem aga kõvasti tööd teha, elamisele võimalikult vähe raha kulutada ja selle pealt raha reisimise jaoks kõrvale panna.

Birgiti reisiblogi pälvis selle aasta Eesti Blogiauhindade konkursil reisiblogide arvustuses esimese koha.