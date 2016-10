Viis väikest valget valet, mis reisides kasuks tulevad

«Ei, ma pole siin esimest korda»

See on vale, mis võib aidata vältida mitmeid väga ebamugavaid olukordi. Kui võtad lennujaamast takso, küsib juht väga suure tõenäosusega, kas oled selles linnas esimest korda. Tõenäoliselt tekib sul kiusatus vastata jaatavalt, sest ehk saad sedasi väärtuslikku infot. Kuid targem on siiski valetada ja väita, et oled siin juba korduvalt käinud. Kui taksojuht teab, et sa linna ei tunne, teeb ta sulle nii pika ringi ja sellise arve, et kulutad sõidu eest tasumiseks mitme päeva eelarve.

Samuti kulub see vale ära teiste kohalikega suhtlemisel. Kui keegi saab teada, et oled esimest päeva uues linnas, võid langeda igasugu petuskeemide ohvriks, sest oma väheste teadmistega oled suurepäraseks sihtmärgiks.

«Jah, mul on kaaslane olemas»

See on abiks eelkõige üksikutele naissoost reisijatele, aidates pääseda soovimatust tähelepanust. Kui baaris mõni meeskondanik liiga pealetükkivaks muutub, on see hea päästerõngas. Enda väite kinnitamiseks võiks sul olla käepärast foto endast ja mõnest meessoost sõbrast, mida vajadusel näidata saad.

«Ma ei mäleta oma hotelli nime»

Kui tutvud kellegagi, kelle huvi sinu vastu tundub kahtlasevõitu, jaga endast võimalikult vähe detaile. Kui ta tahab teada, kus sa peatud, teeskle, et sa ei mäleta hotelli nime ja kirjelda seda võimalikult ebatäpselt.

«Ma ei räägi inglise keelt»

Mõnel juhul võivad tänavakaubitsejad olla väga pealetükkivad. Kui aga teeskled, et sa ei oska inglise keelt ja ega üldse eriti ühtegi keelt ei oska, jätavad nad su õige pea rahule. Aga ole järjekindel ja ära lasku nendega mingisugusesse vestlusesse, ükskõik, kui väga nad ka ei püüaks.

«Ma reisin koos sõbraga»

Üksikud reisijad jäävad võõrastes sihtkohtades kohalikele väga kergesti silma. Kui satud seeläbi mõnda ebamugavasse olukorda, väida, et reisid koos sõbraga, aga veedate lihtsalt ühe päeva eraldi. See vähendab ebaausate kavatsustega kohalike huvi sinu vastu märkimisväärselt.

Allikas: studenttravel.com.