Seitse maailma kõige odavamat reisisihtkohta

INDIA

Kuigi sinna kohale jõudmine võib kujuneda mõnevõrra kulukaks, siis kõik, mis sünnib pärast seda, on väga odav. Võid ööbida maalilistes rannamajades ilma selle eest suurt midagi maksmata. Himaalaja lähistel asuvas joogapealinnas Rishikeshis saab vahel pisikese annetuse eest võtta vaimustavaid joogatunde ja öömaja maksab sageli kõigest 12 euro ringis.

BOLIIVIA

Kahtlemata Lõuna-Ameerika odavamaid, aga samas tähelepanuväärseimate vaatamisväärsustega sihtkohti. Eriti heade diilide otsijad peaksid suunduma La Pazi. Seal võib päevaseks eelarveks arvestada ligikaudu 25 eurot ja võid kindel olla, et sellega saab kenasti hakkama. Kõige lihtsamad ööbimiskohad maksavad 10 euro ringis, kusjuures hommikusöök on hinnas. Muuseumipiletid on taskukohased ja väljas einestamine odav.

KAMBODŽA

Siirdudes Aasiasse ei pääse üle ega ümber Kambodža taskukohastest hindadest. Mõneeurosed hostelikohad ja üliodav toit teevad sellest ühe soodsaima sihtkoha maailmas.

BULGAARIA

Jah, ka Euroopas on võimalik väga soodsalt reisida ning Bulgaaria on selle suurepäraseks näiteks. Imelised mäevaated, kaunid rannad ja romantilised linnakesed taskukohaste hindadega - mida sa veel oskad tahta? Sihtkohtade hulka peaks seal kindlasti kuuluma Sunny Beach Musta mere ääres.

VIETNAM

Tänavatel kihav elu, odav toit ja maalilised maastikud meelitavad turiste Vietnami, mis ei tähenda aga sugugi, et see liiga populaarne oleks: endiselt on säilinud palju ehedust. Soodsaimates majutuskohtades saab ööbida kümne euroga öö kohta, tänavatoidu hinnad algavad kahest eurost. Eriti soodsad piirkonnad on Hoi Ani linn ja Cua Dai rand.

ALBAANIA

Endine kommunistlik riik on muutunud eriti populaarseks seljakotituristide seas, aga on sellegipoolest endiselt üsna avastamata pärl. Albaanias on kaunid valge liivaga rannad, sisemaa seevastu pakub maalilisi mäestikuvaateid. Ülemaailmse hinnatõusuga pole Albaania veel kaasa läinud, nii et sealkandis puhkamine on enam kui taskukohane.

LAOS

Tai kõrval üsna vaeslapse rolli jäänud Laos peaks tegelikult olema palju populaarsem kui ta on, sest see on lihtsalt nii soodne. Veel palju soodsam kui niigi taskukohaste hindadega Tai. Samas on selle turistidevähesus Laose üks suuri plusse: seal on vaiksem ja rahulikum kui Tais ja hinnad on soodsamad ka just tänu sellele, et turiste on vähem. Päevaeelarveks võid seal arvestada 20 euro ringis ja sel juhul mahub hinna sisse ööbimiskoht, kolm söögikorda, meelelahutus ja kultuur.