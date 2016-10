5 kohta, kuhu iga seiklushimuline paar võiks koos reisida

Samantha ja Ryan on ehe näide sellisest abielupaarist, kes rändab koos mööda maailma ringi. Nad soovitavad viit kohta, kuhu iga seiklushimuline paar võiks koos reisida:

1. India

Kes on Indias käinud, see teab, et seal on nii mõndagi avastada. Lisaks legendaarsele Taj Mahalile ja maitsvale India toidule on seal imeline loodus, rahvuspargid, kaunid liivarannad ja soe kliima.

2. Machu Picchu, Peruu

See inkade kadunud linn ei kuulu ilmaasjata UNESCO maailmapärandi nimistusse. Matkamine inkade kunagistel radadel ja sinna juurde kuuluvad vaated on nimelt omamoodi elamus.

3. New York

See on linn, mis mitte kunagi ei maga. Selle asemel, et taksoga ummikus seista, soovitavad Samantha ja Ryan laenutada endale rattad, et nendega New Yorgis leiduvaid parke avastada.

4. Selfoss, Island

Ka Islandi pealinn Reykjavík on avastamist väärt, kuid hoopis omamoodi elamus on Selfossi linn. Selfossi kaudu pääseb näiteks ka Pingvellirisse ja Hekla vulkaani juurde.

5. Victoria juga

Kes reisib Sambiasse ja Zimbabwesse ei tohi mingil juhul jätta vahele seda ebahariliku kujuga juga. Asub see Lõuna-Aafrikas Zambezi jõel.

Abielupaari reisiblogi leiab siit!