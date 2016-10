Reisiekspert: vaata, kuhu reisida, kui soovid puhata koos kuulsustega

Kuigi arvatakse, et kõik maailmamastaabi staarid veedavad oma puhkuse lihtrahvast eraldatult, ei pea see sugugi kõigi puhul paika. Paljusid tuntud nägusid võid kohata üsna tavalisel puhkusereisil.

Taylor Swift

Taylor Swiftil on villa USAs Rhode Islandil ja talle meeldib seal palju aega veeta, mistõttu on üsna tõenäoline, et valides just selle piirkonna oma reisi sihtkohaks, saad temaga kõrvuti rannapromenaadil jalutada.

Miley Cyrus

Miley Cyruse Malibu-villa asub küll niinimetatud suletud kogukonnas, aga lauljatarile meeldib piirkonnas palju ringi liikuda, nii et on üsna tõenäoline teda sealkandis kohata. Miley naabriteks on paljud teised USA superstaarid, nii et Malibu on kahtlemata üsna staarirohke sihtkoht.

Beyoncè

Beyoncè ja Jay Z puhkavad sageli Hawaii saarestikku kuuluval Big Islandil. Samas piirkonnas suvitamine pole lihtsurelikule hindade poolest kindlasti ülejõukäiv, probleemiks saab pigem Hawaii kaugus ja reisi pikkus.

Kate Hudson

Kate´i on Eesti inimesel ilmselt kõige lihtsam kinni püüda, sest näitlejannale meeldib pööraselt puhata Ibizal Hispaanias. Oma kindlat suvituskohta naisel seal pole, ta rendib villasid veebiportaali booking.com kaudu. Seega tasub endalegi piirkonda mõni maja või korter kinni panna ja Kate´i järele ringi vaadata.

Ellie Goulding

Briti lauljatarile Ellie Gouldingule meeldib puhata USAs Miamis, aga kui välja arvata sihtkoha kaugus, meeldib Ellie´le puhkust pigem tagasihoidlikult veeta, sest ta pole lihtsalt laia joonega staar.