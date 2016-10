Kuus maailma kõige kohutavamat lennujaama

1. Los Angelese rahvusvaheline lennujaam

Eelmise sajandi neljakümnendatel aastatel valminud lennujaama läbib igapäevaselt nii suur liiklus, et see vajaks ammu põhjalikku remonti ja laiendamist. Oma lennule jõudmine on seal sisuliselt võitlus elu eest.

2. LaGuardia lennujaam New Yorgis

Veel üks ülerahvastatud ja liiga tiheda liiklusega lennujaam, mis vajaks samuti hädasti laiendamist. Pilootide hinnangul teeb sealne lennukontrolli keskus uskumatut tööd, sest siiani liiklus võimatutes tingimustes laitmatult sujunud.

3. Shanghai Pudongi rahvusvaheline lennujaam

Ühe piloodi sõnul pole Pudongi lennujaamal muud viga midagi, kui et sel on kaks lennurada ida- ja kaks lääneküljel ning lennuliikluse korraldamine on kohati väga ebapraktiline. Sageli tuleb lennujaamatranspordiga sõita lennuvälja ühest otsast teise.

4.Shanghai Hongqiao rahvusvaheline lennujaam

Hongqiao lennujaam on pilootide sõnul lihtsalt üks kõige väiksemaid maailmas, arvestades seda läbiva lennuliikluse suurust. Kuni lennud ei hiline, on kõik kontrolli all, aga kui kusagil peaks ilmnema pisimgi viivitus, on kogu lennujaama elu peapeal.

5. Tribhuvan rahvusvaheline lennujaam Kathmandus Nepaalis

Lennupersonali hinnangul kõige lootusetum lennujaam, millel on tegelikult olemas kõik eeldused ja võimekus olemaks maailma parimaid. Segane turvasüsteem ja kehv korraldus aga teeb sellest mugavate diivanitega õudusunenäo.

6. Taipei Taoyuani lennujaam Taiwanis

Väga kehvasti organiseeritud lennujaam, mis pole absoluutselt kasutajasõbralik, ükskõik, kas vaadata asja piloodi või reisija seisukohast. Viimastel aastatel on seda kõvasti remonditud ja arendatud, aga olulisemate punktideni pole paraku endiselt jõutud. Ühe piloodi hinnangul on see lihtsalt üks pidev pettumus.

Allikas: FoxNews