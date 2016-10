Eestlanna Dublinis: asjad, mida ma Iirimaa juures vihkan ja armastan

Kertu, kes praegu elab ja õpib Pariisis, veetis terve oma suve Dublinis praktikal olles. Eesti neiu pani kirja, mis talle Dublini juures absoluutselt ei meeldinud ja mida ta Iirimaal olles jällegi väga armastama hakkas.

1. VIHKAN: kohutav ilm

Kertu sõnul on Iirimaa suved veel vihmasemad kui näiteks Inglismaal. Ka õhutemperatuur on seal suvel üsna madal – 16-18 kraadi päeval ja õhtul umbes 12 kraadi. Rõskest ja jahedast ilmast tingituna tuli tal pidevalt võidelda külmetuse, valusa kurgu ja nohuga. Kuuldavasti jäävad väga paljud eestlased Iirimaale jõudes haigeks.

2. ARMASTAN: iiri külalislahkus.

Ilm on Iirimaal küll nadi, kuid inimesed on Kertu sõnul see-eest väga sõbralikud ja abivalmid.

3. VIHKAN: segane liiklus.

Eestlanna sõnul jääb mulje, et Dublinis elavad inimesed ei tea midagi suunatuledest, kiirusepiirangutest või punase ja rohelise tule erinevusest. «Isegi jalakäijad ületavad teed siis kui ise tahavad ja kõnnivad vahel lausa autode vahel. Rääkimata jalgratturitest, kes sõidavad küll autodega koos, kuid ei peatu punase tule ees ning ületavad ka siis täie hooga ristmikke,» selgitab ta.

Park Dublinis. Foto: Kertu Tenso

4. ARMASTAN: palju rohelust ja imeilus arhitektuur.

Neiu sõnul on Dublinis väga palju imeilusaid parke, kus pidada piknikke või pikki jalutuskäike. Kuna Dublin on väga vana linn, siis on seal ka palju kauneid ja ajaloolisi hooneid.

5. VIHKAN: bussisüsteem

Kertu sõnul on bussisüsteem nii Dublinis kui ka mujal Iirimaal väga algeline. Bussid jäävad alati hiljaks, bussipeatustel ei ole nimesid ning teavitust järgmise peatuse kohta ei ole. «Linnade vahel suuremate bussidega sõites ei saa sa kindlat kohta osta, isegi mitte kindlat aega osta. Põhimõtteliselt müüvad nad lõpmatu arv pileteid ühele päevale ja kui juhtub, et kõik need inimesed tahavad samal ajal sõita, ei mahu sa lihtsalt bussi peale. Isegi kui sul on pilet,» selgitab eestlanna.

Loe pikemalt Kertu blogist!