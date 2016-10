Täna hilinevad süsteemivea tõttu kümned lennud

United Airlines on maailmas suuruselt kolmas lennufirma ning süsteemis tekkinud, kuid seni avalikustamata vea tõttu on seni hilinenud juba rohkem kui 60 lendu, vahendab The Independent.

«Me oleme süsteemitõrkest, mis hilinemisi põhjustab, teadlikult. Me teeme selle nimel tööd, et probleem lahendada ja kõik kliendid esimesel võimalusel sihtkohta toimetada. Me vabandame tekkinud ebamugavuste pärast,» ütles lennufirma esindaja.

Sel aastal on lennufirmasid tabanud mitmed probleemid arvutisüsteemidega, mistõttu on esile kerkinud ka küberrünnakute suurenenud oht. Augustis tekkisid tõrked maailma suurima lennufirma, Delta Airlinesi, töös. Toona jäi ära sadu lende ning tuhanded hilinesid. Lennufirma enda sõnul ei häkitud nende programmidesse sisse, kuid küberturvalisuse eksperdid jäid selle avalduse suhtes skeptiliseks.

Eelmisel kuul hilinesid mitmed British Airwaysi lennud. Nende esindaja sõnul tekkisid neil tõrked lennule registreerimise süsteemiga.

Lennufirmad toetuvad oma töös peaaegu täielikult arvutisüsteemidele. Kuigi kõike etappe annab läbida ka manuaalselt, siis võitab see palju rohkem aega ning sellest on tingitud ka pikad hilinemised.