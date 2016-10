Lennukites kehtestatakse lastevabad tsoonid

Mõned lennufirmad on kehtestanud oma lennukites lastevabad tsoonid, mis tähendab, et teatud ridades alla 12-aastased lapsed istuda ei tohi. Lisaks ei lubata lapsi ka hädaabiväljapääsude juurde istuma, kus on rohkem jalaruumi ning seega on nad kasumlikumad täiskasvanutele, vahendab Lonely Planet.

Programmiga on praeguseks liitunud peamiselt vaid Aasia lennufirmad ning meile tuntud ettevõtted selliseid erandeid ei kehtesta. Lastevabade tsoonide loomine on tekitanud palju vastakaid arvamusi. Leidub neid, kes peavad seda diskrimineerimiseks kui ka neid, kes on ideest vaimustuses.

Varasematest küsitlustest on selgunud, et 39 protsenti Briti kodanikest sooviksid, et pikamaalendudel oleks lastevabade tsoonide kehtestamine lennufirmadele kohustuslik. 35 protsenti väitsid, et nad oleksid nõus maksma rohkem lennu eest, kus lapsi üldse ei ole.

Mõned lennufirmad on aga lähenenud probleemile loovalt. JetBlue jagas 25 protsendiseid sooduskuponge kõigile reisijatele siis, kui mõni laps lennu ajal nutma hakkas. Juhtus aga nii, et kokku hakkas nutma lennu ajal viis last, mistõttu said kõik reisijad endale tasuta pileti.