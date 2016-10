Türgis avastati 2400 aasta vanune hauakamber

Praegu tegelevad arheoloogid varemete väljakaevamisega, mistõttu leitakse sealt ilmselt veel palju põnevat. Kõigi eelduste kohaselt kuulus kamber kohalikule jõukale perekonnale, vahendab Lonely Planet.

Hauakamber leiti Milase piirkonna püha tee lähedalt, endisest iidse linna Mylasa asukohast. Linn on olnud asustatud 2600 aastat ning seal on ohtralt kaitse all olevaid iidseid ehitisi. Hauakamber on osa suuremast ehitisest, mida on varasemalt ka rüüstatud.

Seda väikest hauakambrit aga ei ole nüüdisajal ükski inimene puutunud, mistõttu on leid üsnagi eriline. Seetõttu on säilinud puutumatuna kõik esemed, mis sinna aastatuhanded tagasi asetati.

Hauakambrist leiti neli skeletti ning kuus urni. Lisaks leiti erakordseid esemeid nagu luust tehtud kaelakee, millesarnast sealt kandist varem kunagi leitud ei ole. Veel oli kambris küünlaid, ohverdus- ning tavakausse, kinke surnutele ja iidset kosmeetikat.