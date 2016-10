Piloodid maandasid lennuki kogemata vales lennujaamas

Sriwijaya Air lennufirma piloodid uskusid, et nad nägid juba sihtkohta, kuid nende arvutitehnika väitis, et nad peavad edasi lendama. Kuna nad olid endas kindlad, otsustasid nad arvuteid ignoreerida ning maandasid lennuki, vahendab Telegraph.

Maandudes selgus aga, et nad olid jõudnud sõjaväe lennuväljale, mida reisilennukid ei ole kasutanud juba üle kümne aasta. Kuigi juhtum leidis aset juba hulga aega tagasi, siis ametlik raport avaldati alles sel nädalal.

Raportis seisis, et piloodid küsisid Minangkabau lennujaama lennujuhtidelt luba maanduda rajal 33 ning selle loa nad ka said. Kui nad olid maandunud, võtsid nad taaskord ühendust lennujuhtidega, et kinnitada turvaline maandumine. Lennujuhid aga ei näinud 33. lennurajal ühtegi lennukit.

Seejärel saabus selgus, et piloodid olid maandunud vales, Tabingi lennujaamas.

Siiski ei ole see esimene kord, kui neid kahte lennujaama omavahel segi aetakse. Nende vahemaa on kõigest 13 kilomeetrit ning seetõttu on ka vastav info alati dokumentides pilootidele esitatud. Seekord väitsid aga piloodid, et info ei olnud selgelt loetav, mistõttu nad ka ei teadnud, et neid kaht on kerge segamini ajada.

Nüüdseks on juba rahvuslik transporditurvalisuse komitee teinud soovitusi parema turvalisuse tagamiseks nii lennufirmale, lennujaamale kui ka lennujuhtidele.