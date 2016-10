Tuhanded Jaapani noored keelduvad õue minemast

Omapärast fenomeni tuntakse hikikomorina ning see tähendab, et inimene on oma koduseinte vahel veetnud vähemalt kuus kuud sealt kordagi lahkumata. Noored jätavad pooleli nii kooli, töö ja hülgavad ka sõbrad, vahendab The Insider.

Jaapani valitsuse uuringust selgus, et hetkel elavad isolatsioonis 541000 15-39 aastast inimest. Mõned aastad tagasi kardeti küll, et see number on suurem ning kasvab veelgi, kuid samas näitasid tulemused, et inimesed on isolatsioonis väga pikalt.

35 protsenti uuritutest olid kodus veetnud juba üle seitsme aasta. 29 protsenti olid isolatsioonis elanud kolm kuni viis aastat. Lisaks on nähtus jõudu kogunud ka vanemate inimgruppide seas. Kuue aastaga on hikikomori all kannatajate arv 35-39 aastaste seas tõusnud kuus korda.

Arstide hinnangul põhjustab hikikomorit nii psühholoogiline kui ka kultuuriline surve, mille tulemusena tunnevad noored, et nad peavad ühiskonnast eemalduma. Seisund on levinum meeste seas, kes kannatavad tugeva pinge käes juba väga noores eas, sest kõik ootavad neilt paremaid tulemusi nii koolis kui tööl.

Ühtlasi on see seisund laialdasemalt levinud keskklassi hulgas. Need, kes end isoleerivad on tavaliselt ka väga hea haridusega. Kindlasti ei ole tegu laiskusega, kinnitavad psühholoogid. Tavaliselt need inimesed tahavad minna välja, sotsialiseeruda, leida sõpru ja elukaaslaseid, kuid nad lihtsalt ei suuda seda teha.

See seisund on levinud ka Jaapanist kaugemale, juhtumeid on ette tulnud muuhulgas ka Ameerika Ühendriikides, Hiinas ja Hispaanias.

Esimest korda kerkis nähtus esile juba 1990. aastatel, kuid seniajani ei ole see veel klassifitseeritud ametliku häirena ning ravi sellele puudub.