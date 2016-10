Dubai asus taaskord rekordeid purustama

10. oktoobril löödi Dubais kopad maasse ning alustati maailma kõige kõrgema pilvelõhkuja ehitamist. Eeldatavasti saab see valmis 2020. aastal ning see sisaldab endas veel mitut kõige-kõigemat, vahendab Travel and Leisure.

Nii saab maailma kõrgeimas tornis end tulevikus sisse saada maailma suurim siselõbustuspark, maailma suurim kaubamaja, maailma suurim akvaarium ja maailma pikim hotell.

Veel ei ole aga avalikult öeldud, kui kõrge see pilvelõhkuja olema saab. Kindel on vaid, et ta peab olema kõrgem kui 634 meetrit, et ära teha praegusele maailma kõrgeimale hoonele Burj Khalifale, mis asub samuti Dubais.

Samuti ei ole avaldatud veel ka ehituse maksumust, kuid on öeldud, et sealt on võimalik imetleda vaateid linnale 360 kraadi ulatuses.