TripAdvisor allus rahva survele

TripAdvisor on üks maailma suurimaid reisilehekülgi, kus saab kirjutada ja lugeda tagasisidet nii hotellide, restoranide kui ka kõige muu kohta. Samuti saab sealt osta ka lennupileteid ning pääsmeid erinevatele atraktsioonidele, vahendab New York Times.

Kasutajad avaldasid aga pahameelt, sest keskkonnas müüdi hulgaliselt pileteid ka atraktsioonidele, kus hoiti metsikuid loomi vangistuses ning koheldi neid halvasti. Nii sai sealt pileteid osta elevandiga sõitudele, delfiinidega ujumisele ja ohustatud liikidele pai tegemistele.

Loomakaitseorganisatsiooni PETA esindaja sõnul on kõik sellised atraktsioonid loomadele laastavad ning nad kannatavad nii füüsilise kui ka mentaalse terrori all.

Lisaks loob TripAdvisor ka eraldi portaali, mis peaks inimesi harima taoliste atraktsioonide suhtes. See portaal suunatakse peamiselt neile, kes otsivad keskkonnast loomadega seotud tegevusi. Kõik atraktsioonid jäävad aga lehele alles, kus neid saab endiselt hinnata ja kommenteerida. Siiski on nüüd kõikide selliste lehtede juures ka käpa ikoon, millel klikkides satuvad lugejad harivasse keskkonda.

Igal aastal külastab loomadele kahjulikke atraktsioone kaks kuni neli miljonit turisti. Ühtlasi, enamikes tagasisidedes, mis säärastele tegevustele TripAdvisoris antakse, ei mainita kordagi seda, et see võib olla loomadele kahjulik.

Arvatavasti ei mõtle inimesed sellele, et loomadele liiga tehakse. Pigem lähtutakse loogikast, et kui mõni atraktsioon on lubatud, siis on see seadustega ka reguleeritud. See ei vasta sageli aga tõele, isegi ka läänemaailmas.

PETA sooviks, et TripAdvisorist kaoks ära ka võimalus osta pileteid loomaaedadesse ja akvaariumitesse, kuid seda sammu reisikeskkond veel ei tee.