Graafik: milliseid omapäraseid avastusi on tavainimesed teinud?

Läbi aegade on tehtud suuremaid ja väiksemaid avastusi, mis on ligi tõmmanud miljoneid inimesi. Need viis meeldejäävat avastust tegid aga reisiblogijad või lihtsalt huvilised.

1. Vesi marsil

UFO blogija Scott Waring väitis, et tema avastas vedeliku voolamise Marsil. Pildi, kust ta vedeliku leidis, jäädvustas NASA Curiosity Rover.

Foto pärineb NASA JPL veebilehelt, mille jäädvustas Curiosity Rover Sol 707 8.veebruaril 2014. Asukohaks on väike kiviküngas Gale’i kraatril Marsil, kuhu NASA maandus 6.augustil 2012. aastal.

Waring selgitas, et vee olemasolu tõendiks on fotol nähtav tume laik, millele valguse langedes tekib veele omane sära.

Kuigi NASA pole avastusest teatanud, siis Curiosity Roveri selts teatas hiljuti, et tumedat vedelikulaadset ainet on märgatud ka Hale’i kraatri piirkonnas.

2. Müstiline veealune linn

Mehhiko rannikust umbes 70 kilomeetri kaugusel paistavad vee all 125 kilomeetri pikkused jooned, mis moodustavad ka nurki. See andis blogijale alust arvata, et tegu on mingi ehitisega.

Kuigi blogija ei võta endale vastutust ega tee ühtegi põhjapanevat järeldust, tõstatas ta siiski mitmeid küsimusi selle kohta, millega võiks tegemist olla. Võimalik, et see on vaid merepõhi, kuid samuti võivad need olla mõne iidse tsivilisatsiooni varemed.

Viimasel ajal on sarnaseid leide tulnud üsna palju ning mitmed Google Earthi kasutajad väidavad, et nad on leidnud müstilisi veealuseid linnasid.

3. Poiss avastas maiade kadunud linna

Kanadast, Quebeci provintsi Saint-Jean-de-Matha linnakesest pärit 15-aastane noormees William Gadoury avastas suuruselt neljanda maiade linna.

William tegi avastuse võrreldes maiade tähekaarte satellidifotodega. Seni tundmatu linn asub Mehhiko-Belize piiril olevas džunglis ja kannab noormehe pandud nime K'ÀAK 'CHI ehk tulesuu.

Gadoury on olnud maiadest huvitatud alates 2012. aastast, mil maiade kalendri kohaselt pidi saabuma ajastu lõpp.

Ta võrdles 22 Madridi koodeksist pärinevat tähekaarti Google Earthi piltidega Yucatani poolsaarest ja avastas, et kõik 117 leitud maiade linna vastasid tõepoolest tähekaartidele, kusjuures eredamad tähed esindasid suuremaid linnu.

Kui William asetas kaardile kahekümne kolmanda tähtkuju kaardi, leidis ta vastuolu – kolm tähte, kuid ainult kaks muistset linna. Kolmandale tähele vastas piirkond, mis asus Mehhiko-Belize piiril tihedas džunglis.

Noormehel olid tänu teadusolümpiaadi võidule sidemed Kanada Kosmoseagentuuriga, kes andsid talle RADARSAT-2 satelliidi jäädvustusi. Varustatuna vajalike andmetega, pöördus noormees kaugseire eksperdi doktor Armand LaRocque`i poole, kellega koostöös tehti pöörane avastus – LaRocque tõestas, et William oli tõepoolest leidnud suure linna 30 hoone ja 86 meetri kõrguse püramiidiga.

Williami avastus on vastu võetud laialdase kiitusega, Kanada Kosmoseagentuur autasustas noormeest ka medaliga.

4. Alaska maalihe

16. veebruaril tekitas 68 tonnine maalihe Alaskas maavärinaid, mida tunti paljudes riikides üle terve maailma. Teadlased ei suutnud kindlaks teha, mis võis põhjustada taolise võnke, kuni hetkeni, mil Briti blogija avastas maalihke Alaska lõunaranniku lähedal ning postitas leiu sotsiaalmeediasse.

NASA hakkas asja uurima ning tegi toimumispaigast sateliidifotod. Mäest lahti murdunud kivipraht voolas 4,8 kilomeetrit allamäge jättes maha viiekorrulise maja pikkuse raja.

Suured maalihked on varasemalt jäänud märkamata, kuid nüüd kaasati projekti ka tavainimese, Alaska helikopteri ja NASA, aitas kaardistada kõige hilisema maalihke täpse asukoha.

5.Müstiline veealune linn Tansaanias

Reisiblogijad Hannan Jane ja Allan Sutton lendasid helikopteriga Mafia saare kohal, kui nad avastasid veest ebatavalise kujutise, millest Jane tegi kohe ka pildi.

Mafia saar on liivasaar, millel puuduvad kivid ning kaljunukid. See asub kuulsast Zanzibarist lõunapool ja on kõige vähem tuntud saar Tansaania rannikul.

Blogijad on reisinud samasse piirkonda eelnevalt ka 2001. aastal, mil nad avastasid veealuse kaljunuki. Saarel on küll pikk ajalugu, kuid tänaseks on sellest alles vaid veealused varemed, mille otsa Jane ja Sutton juhuslikult sattusid.

Rohkem varemeid leidub Juani saarel, mis asub Mafia saarest veidi ida pool. Saart ümbritsevas vees avastasid blogijad suurel hulgal linnavaremeid.

Vaata interaktiivselt kaardilt avastuste asukohtasid ning pilte!