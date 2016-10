8 tavalist toiduainet, mis mõnes riigis on keelatud

Keelustamise põhjuseid on mitmeid. Mõned riigid teevad seda usulistel kaalutlustel, teised toovad välja turvalisuse, kuid näiteks hobuseliha puhul on toodud põhjusest inimlikkus, vahendab news.com.au.

1. Mooniseemned - seemned on keelatud Singapuris, Saudi Araabias, Taiwanis ja Araabia Ühendemiraatides. Singapuris kirjutati mooniseemned narkootikumide hulka ning araabias keelati need ära usulistel kaalutlustel.

2. Kinder üllatusmuna - üllatusmunad on keelatud Ameerika Ühendriikides, sest nad sisaldavad mitte söödavat eset ning seetõttu on nad lastele ka ohtlikud. Mujal maailmas võib neid aga rahus nautida.

3. Toorpiim - kui eestlased joovad hea meelega toorpiima ning paljud on ka selle peal üles kasvanud, siis USAs, Kanadas, Šotimaal ja Austraalias on see keelatud, sest nende meelest võib see inimestele ohtlik olla.

4. Samosad - Lähis-Idast pärit kolmnurksed soolased pirukad on kõikjal maailmas lubatud, välja arvatud Somaalias. 2011. aastal keelustas sealne äärmuslik Islami grupp Al-Shabaab samosade müügi, sest nende kolmnurkne kuju meenutas kristlusest tuntud püha kolmainsust.

5. Haggis - šotlaste rahvustoitu Ameerika Ühendriikidest leida ei ole võimalik. See toit sisaldab suures osas lamba kopsusid, mistõttu ei või seda ka Ühendriikidesse importida. Küll võib see reegel veel sel aastal muutuda ning siis võivad kõik USAs elavad šotlased rahvustoidust taas rõõmu tunda.

6. Närimiskumm - närimiskumm keelustati Singapuris juba 1992. aastal, sest inimesed ei osanud sellega hoolikalt ümber käia ning nätsude koristamine tekitas riigile liialt suuri lisakulutusi. Nätsu võib närida vaid siis, kui selleks on mõni meditsiiniline põhjus. Nii saavad suitsetamisest loobujad end mõnda aega nikotiininätsudega lohutada.

7. Hobuseliha - kuigi see ei ole Eestis väga populaarne, on see nii siin kui ka mujal maailmas lubatud. Ainukestena on hobuseliha tarbimise ära keelanud Kalifornia ja Illinoisi osariigid Ameerika Ühendriikides.

8. Känguruliha - ilmselt ei ole enamik eestlaseid kunagi känguruliha söönud. Austraalias on see aga väga tavapärane ning lubatud on seda müüa ja tarbida ka Euroopas. Jällegi on selle keelustanud vaid üks osariik, Kalifornia.