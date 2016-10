Tartus toimub Eesti aegade suurim turismikonverents

Konverentsi läbiv teema on innovatsioon ning uued ärimudelid turismis. Turismiarenduses tuleb senisest enam rõhku panna ajaga kaasas käimisele ning leida üles need vahendid, millega uusi segmente ja turge leida, rääkis Eesti Turismifirmade Liidu presidendi Külli Karing.

«Turism on Eestile väga tähtis majandusharu, mis annab tööd ligi kuuendikule kogu Eesti tööealisest elanikkonnast ning seetõttu tuleb pingutada, et sektori konkurentsivõime kasvaks ja turisminumbrid aasta-aastalt suureneksid,» ütles Karing. «Kui tahame Eestiga maailmas silma paista, peame globaalsed trendid ja tehnoloogia arengu enda kasuks tööle panema.»

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso usub, et potentsiaali on Eestil palju. «Eesti on turismimaa ja eestlane ise kange reisisell, ent turismisektor on viimastel aastatel läbi teinud kiireid muutusi, millega tuleb paratamatult arvestada, et kõigile parim reisikogemus tagada,» ütles Mutso. «Peame olema inimeste ootustega kursis ja neile vastavalt reageerima, sest konkurentsitihedal maailmaturul on viimastel aastatel professionaalsete reisibüroode kõrval asunud kanda kinnitama Airbnb, Uber, Google Travel ja teisedki ning see näitab ilmekalt, millised on reisijate ootused.»

Lähiaastatel kindlasti pöörata rohkem tähelepanu tarbijate kaitsele, arvas Karing. «Infotehnoloogia areng võimaldab kõikidel inimestel oma reisi korraldamisega iseseisvalt tegeleda ning osta internetist lennukipileteid, broneerida hotelle ja transporti, ent kas me teame, kes on nende teenuste taga tegelikult?» küsis Karing. «Peame tulevikus aina rohkem seisma selle eest, et tarbija huvid oleks kaitstud ning tal oleks võimalik soetada muretu reisikogemus professionaalsete ja usaldusväärsete reisibüroode ja -korraldajate kaudu.»

Turismikonverents 2016 kestab Tartus vastavatud Eesti Rahva Muuseumis 11.-12. oktoobril ning sellest võtab osa ligi 400 inimest, mis teeb sellest aegade suurima turismikonverentsi. Ettekannetes ja aruteludes löövad kaasa oma ala eksperdid nii Eestist kui ka välismaalt.