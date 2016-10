10 nippi, kuidas suusareisil raha säästa

Telegraph on välja toonud aga hulgaliselt nippe, mis aitavad suusareisil raha säästa.

1. Vali kõik hinnas pakett

Kuigi kõik hinnas paketid on kallimad ja seega võib tunduda, et raiskad rohkem raha, siis tegelikult võib see aidata hoopis raha säästa. Sisuliselt tähendab see seda, et reisi jooksul väga raha enam ei kulu. Nii mõnelgi hotellil on paketi hinnas ka mäepilet ning seega ei pea ka selle pärast enam kohapeal muretsema.

2. Võta lõunasöök kaasa

Mäel olles läheb ikka kõht tühjaks, kuid tihti on õige söögikoha leidmine üsna keerukas. Sageli on kohad täis, kallid või ei pakuta seal seda, mida soovid. Seetõttu oleks mõistlikum lihtsalt lõunasöök endale seljakotti kaasa pakkida. Lisaks ei ole vaja mäel lõuna ajal kõhtu ülemäära täis süüa, sest alla on vaja ka veel tulla, mistõttu on kerge kaasa pakitud lõunasöök just paras.

3. Loobu Alpidest

Kuigi Alpid on kõrged ja ilusad, siis on ka Ida-Euroopas ja Andorras hulgaliselt kohti, kus suusatada. Kõige parem viis raha säästa ongi Alpid unustada ja külastada mõnd hoopis vähem tuntud kuurorti. Viimastel aastatel on populaarsust kogunud Bulgaaria suusakuurort Bansko. Mõne kogenuma suusataja jaoks võib seal aga radu väheks jääda, kuid sellegi poolest ei tule veel Alpidesse tormata. Head vaheldust pakuvad ka Püreneed, kuhu saab ligi nii Andorrast, Prantsusmaalt kui ka Hispaaniast.

4. Jäta broneerimine viimasele minutile

Tavaliselt on võimalik saada väga soodsaid pileteid siis, kui broneerid vara. Kui oled selle hetke aga maha maganud tuleks oodata piletite ostmisega nii kaua kui võimalik. Kuigi nii on tihti raske töölt puhkust planeerida, siis tasub see vaev end ära, sest pakkumised on siis tõesti soodsad.

5. Mine hooaja alguses

Kui lendad suusatama juba detsembris saad kindlasti odavama pakkumise kui keskpaika hooaega veebruaris või märtsis. Siiski on sel ajal oht, et lund ei ole piisavalt, mis võib suusareisi nässu keerata. Kui aga valida mõni kõrgem kuurort nagu Cervinia, Sölden või Val Thorens, siis on alust loota, et ka lumeolud on väga head.

6. Võimalusel väldi koolivaheaegasid

Lastega peredel on seda kindlasti keeruline teha, kuid kui reisid ilma lasteta, siis tasuks vältida koolivaheaegasid, et mitte sattuda suusakuurorti koos suurte massidega. Siis on oht, et ka hinnad lähevad kõrgemaks ning igal juhul naudid muudel aegadel suusatamist rohkem.

7. Hüppa rooli

Kui plaanid suusatama minna suurema seltskonnaga, siis võib mõistlik olla hoopis minna autoga. Autoga minnes saad juba kodust hulgaliselt toitu kaasa võtta ning kõik bensiinikulud ja teemaksud lähevad mitme peale jagamiseks. Nii võid broneerida endale ka odavama majutuse, kus ei ole hinnas hommiku- ja õhtusööke ning saad endale kõik ise valmistada.

8. Otsi ise

Kui oled kogenud reisija võiksid vaadata, kas suudad ise endale sobiva reisi kokku panna. Tihti ei paku reisikorraldajad just neid kuupäevasid või sihtkohti, mida vaja, mistõttu võib olla mõistlik reis ise kokku panna. Suusakuurortide kodulehed on tihti moodsad ning võimaldavad sealt otse endale juba ka majutuse broneerida ning mäepileti osta. Siis on lisaks vaja end sinna vaid kohale toimetada.