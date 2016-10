Milliseid linnasid on kõige rohkem guugeldatud?

Kui on soov enne suuri turistimasse külastada Reykjaviki, Havannat, Torontot, Mexico Cityt või Tokyot, tuleks seda teha üsna kiiresti, sest just neid paiku on sel aastal kõige rohkem guugeldatud, vahendab Lonely Planet.

Google vaatas üle miljardite kaupa otsingusõnu ning uuris ka inimeste broneeringuharjumusi. Raportis toodi ka välja, et reisijad otsivad internetist peamiselt ideid ja inspiratsiooni paikade kohta, kuhu nad minna soovivad.

Need viis sihtkohta on sel aastal saanud oluliselt rohkem tähelepanu kui varem. Google teab isegi, kes millist sihtkohta otsib. Reykjaviki kohta otsisid infot peamiselt 25-34 aastased naised, kes elavad New Yorkis ning on huvitatud matkamisest.

Havana kohta otsisid lisateavet 35-44 aastased Floridas elavad mehed, kes armastavad filme vaadata. Toronto paelus aga 25-34 aastaseid mehi, kes huvitusid hokist ning Mexico City pakkus pinget 35-44 aastastele meestele, kellele meeldib jalgpall. Tokyo vastu tundsid huvi taaskord enim mehed, peamiselt 25-34 aastased tehnikasõbrad.

Lisaks sihtkohtade otsingule oli märgata ülisuurt tõusu ka reisinippide otsingus. Sel aastal on otsingusõna kasutatud 16 korda rohkem kui neli aastat tagasi.