Kaheksa nippi, kuidas sõpradega reisides rahalistest erimeelsustest üle olla

Reisides koos sõpradega on keeruline rahaga läbi käia nii, et kõik saaksid puhkusest võtta viimast, vahendab The Travel Magazine.

Kuid on nippe, mille abil saab õigesti raha jaotada ning nautida puhkust täiel rinnal.

1. Koostage eelarve enne puhkust

Probleemideta reisi nautimiseks tuleb aru saada, et igal inimesel on erinev rahasumma, millega ta puhkama tuleb. Selleks on aga vajalik üheskoos koostada eelarve, mis aitab planeerida igat kulutust.

2. Olge mõistvad teineteise suhtes

Kui olete juba eelarve koostanud, siis hoidke sellest ka kinni. Suhtu austusega oma sõprade rahalisse seisu ja puhkus sujub sellevõrra paremini.

3. Hoidke oma kulutustel silma peal

Kui sind ei vaeva mõni euro suurem kulutus, siis su sõpradega võib olla vastupidi. Tehke nimekiri, kus oleks kirjas mida ostsite ja kes kellele ning kui palju võlgneb.

4. Astu oma mugavustsoonist välja

Jäta alati reisides endale rahaline puhver. Nii võid vahel mugavusstsoonist välja astuda ja teha mõne suurem väljamineku, mis jätab ereda mälestuse.

5. Ära ole liiga kitsi

Eelarvest kümne küünega kinnihoidmine võib rikkuda sinu ja ka teiste reisi. Kui oled koostanud omale range eelarve, siis anna sellest oma sõpradele enne reisi teada ja rohkem ära sellest räägi. Pidev ohkimine ja vingumine ei tee kellegi tuju paremaks.

6. Hoia koos sõpradega raha kokku

Paljusid asju on odavam teha just grupina. Olgu see siis auto rentimine või mõne grupipileti ostmine muuseumis. Sõpradega reisides on võimalik koos raha hoida ja sellega vähendada liigset kulutamist. Enne puhkusealgust tasub uurida millised on võimalused ühistegevusteks.

7. Lae auto täis

Euroopas autoga reisimine võib olla seltskonnaga oluliselt soodsam kui lennukiga. Nii jäävad ära igasugused pagasitasud, saate kaasa võtta juba ohtralt süüa ning ka kõik teemaksud lähevad kambapeale jagamiseks.

8. Suhelge omavahel

Teineteise mõistmine ja soovide austamine on ideaalne alus meeldejäävale puhkusele. Suhelge oma vahel, et teada saada mida keegi tahab näha ja teha.