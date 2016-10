4 müüti lendamisest

Eksperdid paljastavad AccuWeatheri vahendusel millised on neli levinumat müüti lennundusest ning milline on tegelik tõde.

1. Turbulentsi tõttu võib lennuk alla kukkuda

Paljude reisijate jaoks on turbulentsi kogemine üks jubedamaid asju terve lennureisi jooksul. Piloodid võrdlevad seda aga aukudega teel. Lennukid on nii ehitatud, et nad suudaks vastu panna nii turbulentsile kui ka tugevale tuulele.

Lennunduses kogenud inimesed ei näe turbulentsi ohuna turvalisusele. Kui tekib turbulents siis piloodid ei haara isegi roolist vaid lennuk lendab autopiloodil edasi. Kuigi see on äärmiselt ebameeldiv tunne kui lennuk rapub, siis tegelikult mingit ohtu see endast ei kujuta.

2. Välgutabamus võib lennukit kahjustada

Kuna välk on vali, ere ja ootamatu, siis kardetakse tihti, et see võib lennukit kuidagi ka kahjustada. Kuid jällegi on lennukid nii ehitatud, et välk suuri probleeme ei tekita. Patrick Smithi, kes on kirjutanud lennuhirmust isegi raamatuid, sõnul tabab välk keskmiselt reisilennukit korra iga kahe aasta tagant.

Smithi sõnul ei salli ka tema läbi äikesetormide lendamist, kuid õnneks on tehnoloogia nii palju arenenud, et nüüd on neid üha lihtsam vältida.

3. Autopiloot teeb piloodi tööd

Reisijad tihti arvavad, et autopiloot teeb kõik töö ära, kuid tegelikult on piloodil endiselt väga oluline roll ning isegi kui autopiloot on peal, siis peab piloot sisestama arvutitesse ohtralt informatsiooni.

Autopiloot teeb küll piloodi elu lihtsamaks, kuid ei tee kõike tema eest ära. Õhkutõusul ja maandumisel ei kasutata kunagi autopilooti, see lülitatakse sisse vaid siis kui lennukõrgus on saavutatud. Kuid ka siis hoiab piloot sellel pidevalt silma peal.

4. Piloodid järgivad alati kõiki reegleid

Föderaalne lennundusamet on ette kirjutanud nii palju reegleid, et neid on võimatu kõiki peast teada. Selleks, et saada eralennuk piloodiks peab läbima eksami, kus peab vastama vähemalt 70 protsenti õigesti, mistõttu on ka pilootidel võimalus 30 protsendi ulatuses eksida.

Siiski saavad piloodid ohtralt nii teooria- kui lennutunde ning väljaõpet.