Miks kaalub lennufirma paksud reisijad üle?

Hawaiian Airlines on kehtestanud reegli, et kõik ülekaalulised reisijad, kes tulevad Ameerika Samoa pealinnast Pago Pagost või just lähevad sinna, tuleb enne reisi üle kaaluda. Viimasel ajal on reisijate kaal oluliselt tõusnud, mistõttu lennufirma seda vajalikuks ka pidas, vahendab Telegraph.

Lennufirma esindaja sõnul on reisijate ümbermõõt järjest kasvanud, mistõttu on nad kohustatud kõiki ülekaalulisi reisijaid kaaluma. Nii saavad nad reisijad vastavalt nende kaalule istuma sättida ning tagada, et lennuk säilitab tasakaalu.

Avamua Dave Haleck on üks kahest ärimehest, kellele selline samm meeltmööda ei olnud. Tema sõnul on diskrimineeriv asjaolu, et sellist kaalumist viiakse läbi vaid lendudel, mis on seotud Ameerika Samoaga.

«Lennufirma sõnul on tegemist turvalisusriskiga. Kas me oleme siis kõik need aastad lennanud ebaturvaliselt?», pahandas Haleck.

Siiski võeti otsus ilmselt vastu lähtuvalt CIA maailma faktiraamatust, kus seisab, et Ameerika Samoas on kõige suurem rasvumisprotsent terves maailmas. Lausa 74,6 protsenti täiskasvanutest on saarel rasvunud. Need on aga juba vanad andmed ning praeguseks võib rasvumine kimbutada juba rohkem kui 94 protsenti Ameerika Samoa elanikest.

Hawaiian Airlinesi esindaja sõnul avastasid nad, et Pago Pago liinil on lennuki kütusekulu palju suurem, kui arvati, mis tähendas omakorda, et järelikult on lennufirma kaalu pidevalt valesti arvestanud. Uuringu tulemusel selguski, et reisijad on sel liinil raskemad ning seetõttu on vaja nende kaal ka lennuki peale võrdselt jaotada.

Lisaks kaalumisele on lennufirma kehtestanud reegli, et igas rivis peab olema üks koht kas vaba või seal peab istuma alla 13 aastane laps.

Ühendiikide transpordiametis käib kaebuste uurimine ning ametlikke vastuseid sellele veel antud ei ole.

2013. aastal sai Samoa Airist esimene lennufirma maailmas, kes hakkas piletiraha küsima kaalu järgi. Samoa Air opereerib peamiselt siselende ning iga kilo eest, mis reisija koos oma kohvriga kaalub, tuleb välja käia üks Samoa tala ehk 0,35 eurot.