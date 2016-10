Hirmnaljakas galerii: inimeste reaktsioonid kummituslossis

Pildid on tehtud just hetkedel, mil külastajad näevad midagi õudset ning ehmatavat. Atraktsioon asub Kanadas Ontarios ning esindajate sõnul on see kõige hirmsam kummitusloss terves piirkonnas, vahendab Daily Mail.

Kuigi atraktsioon on avatud olnud juba aastakümneid, siis endiselt on see väga populaarne nii kohalike kui ka turistide seas. Maja, kus kummitusloss asub, oli kunagi kirstutehas, mis lisab atraktsioonile veelgi kõhedust.

Vabriku omanik Abraham Mortimer hukkus ise seal samas õnnetuse tagajärjel. Legendi kohaselt kadus Mortimeri keha pärast matmist kirstust.

Nightmares Fear Factory ehk õudusunenägude hirmuvabrik on kõik need aastad kiivalt saladuses hoidnud, mis nende külastajaid nii palju ehmatab, kuid alates 2010. aastast on nad interneti üles pannud pilte külastajate reaktsioonidest.

«Päev on korda läinud, kui keegi nutab. Jah, nad kardavad, kuid selle värina pärast nad siia tulevadki,» rääkis tegevjuht Mark Ritchie. Siiski on külastajatel võimalus ka sellest õudusest pääseda karjudes «nightmares!». Sellisel juhul eskorditakse hirmunud külastaja atraktsioonist välja, kuid tema nimi lisatakse ka argpükside nimekirja, kus tänaseks on juba üle 140 000 nime.

Atraktsiooni saab siseneda vaid koos oma sõpradega, mistõttu on elamus veelgi reaalsem, kuna võõraid inimesi kuskil näha ei ole.