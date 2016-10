Vetelpäästja: turist uppus, sest ta ei vehkinud piisavalt

57-aastane Julie Dudhill läks koos oma mehega ujuma. Abikaasa rääkis hiljem uurimiskomisjonile, et lained said ta naisest jagu ning tal oli raskuseid kaldale saamisega, mistõttu ruttas mees kaldale, et paluda vetelpäästjate abi, vahendab The Local.

Kaldal otsis mees üles vetelpäästjad, kuid tema sõnul jäid nad ükskõikseks. «Nad ütlesid, et kui naisel oleks probleeme, siis ta vehiks rohkem oma kätega,» kirjeldas mees vetelpäästjate selgitusi. Seejärel leidis mees kaks teist vetelpäästjat, kuid ka nemad ei uskunud, et naine tõesti hädas oli.

Kuna ükski vetelpäästja ei soovinud naist aidata, asus mees ise päästeoperatsiooni läbi viima. Selle peale otsustas üks päästjatest siiski asja üle kontrollida, kuid ka seda ei teinud ta ülemäära kiirustades, kirjeldas hukkunu abikaasa.

«Järgmise asjana juba ütles vetelpäästja, et mu naine vajab hapnikku, kuid kui ta kaldale jõudis sain kohe aru, et on liiga hilja,» rääkis mees. Koroneri hinnangul oli tegu õnnetusjuhtumiga.

Uppumishetkel lehvis rannas punane lipp, mis tähendab, et keegi ei oleks tohtinud ujuma minna. Augusti lõpu seisuga on Hispaanias sel aastal uppunud juba 321 inimest, kuid enamus õnnetusi juhtus aladel, kus ei olnud vetelpäästjaid.