Leiti maailma kõige suurem dinosauruse jalajälg

Jalajälg kuulub Titanosauruste liigi esindajale, kes olid end sisse seadnud Gobi kõrbe aladele. Leid on peaaegu inimese suurune, olles 106 sentimeetrit pikk ning 77 sentimeetrit lai, vahendab Lonely Planet.

Hiiglaslik jalajälg on ilmselt 70-90 aastat vana. Kuigi jalajälgi on Gobi kõrbest varemgi leitud, siis selle leiu teeb eriliseks just tema suurus ning ka see kui hästi see säilinud on. Jälje tekitas 20 meetri kõrgune ning 30 meetri pikkune olend, kes mudasel pinnal ringi kõndis. Jälge voolas sisse liiv, mis tekitas kustumatu vormi.

Teadlased asusid otsima leiukoha lähistelt ka dinosauruse säilmeid. Vaatamata oma suurtele mõõtmetele sõid Titanosaurused ainult taimi. Nende järeltulijad olid sünni hetkel sama suured kui inimbeebid, kuid nad kasvasid väga kiiresti. Nende kaal kasvas vaid nädalatega kümne kordselt ning nende kasvuperiood lõppes 20 aastaselt. Ühtlasi on nad ka kõige pikema kaelaga dinosaurused, kes kunagi maal on elanud.