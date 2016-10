Hirmuäratav nukk tekitas lennureisijates kõhedust

Sara Novic kirjutas sotsiaalmeedias, et oli sunnitud kogu lennu vältel istuma veidra nuku kõrval, vahendab news.com.au.

Novic arvas, et tema õudused on möödas, kuid pärast vahemaandumist järgmisele lennule suundudes leidis ta end taas kõheda nuku kõrvalt.

Lennuki meeskond alustas kohe ka uurimist, miks nukk lennukis on, ning üsna pea selgus, et talle oli võltspassiga broneeritud eraldi istekoht Barbara nimele. Lisaks leiti ka nukule omanik. Barbara oli endaga kaasa võtnud muidu üksi reisiv meesterahvas, kuid põhjus, miks ta seda tegi, jäigi selgusetuks.

Reisi lõpus kommenteeris naine naljatades, et nukk käitus viisakalt. Sellegipoolest tundusid talle nuku õel näoilme ja eraldi istekoht õõvastavad.

Oma Twitteri kontol avaldas naine juhtunu pärast pahameelt.

I'm on her right side this time. In case you need a better view. pic.twitter.com/pXnO0KSIux