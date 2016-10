Džomolungmal mitu katastroofi üle elanud matkaja teeb ajalugu

2014. aastal jäi Elia Saikaly laviini tõttu, mis tappis 16 šerpat, mäele lõksu. Mõni aasta hiljem tuli ta Džomolungmale tagasi ja oli parajasti Everesti baaslaagris, kui Nepali tabas kümnendite tugevaim maavärin, mis tappis taas 22 šerpat ja mägironijat, vahendab Lonely Planet.

38-aastane Saikaly naasis sel aastal Nepali, et vallutada 7681 meetri kõrgune mäetipp Hillary Peak, kuhu seni keegi veel jõudnud ei ole. Erinevalt Džomolungmast ei ole Hillary Peakil olemas arstide meeskondasid, varem kinnitatud nööre ega redeleid ning sinna ei vii ka ühtegi sisse tallatud teed.

Ekspeditsioonil on elu kaotanud juba üks meeskonna liikmetest, Gabriel Filippi, kes septembri alguses kukkus ning sai raskeid vigastusi. Saikaly on siiski vandunud, et jätkab teekonda. Koos temaga läheb tippu Nepali mägironimisveteran Pasang Kaji. Tavaliselt on kohalikud kaasas giididena, kuid Kaji on paberitesse kantud ekspeditsiooni liikmena.

Kui Džomolungma tippu on jõudnud umbes 4000 inimest, siis Hillary ja Tenzingi tippu ei ole veel vallutatud. Nad on mitmel korral üritanud juba tippu tõusta, kuid kuna sinna ei vii ühtegi korralikku teed, on nad pidanud tagasi pöörduma ja tõusmiseks parema koha valima. Saikaly ja Kaji ootavad 5500 meetri kõrgusel ilusamat ilma, et oma teekonda jätkata.