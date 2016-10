Vaata, mille eest võid välismaal vangi sattuda

Reegleid, mille vastu eksida on palju, kuid enamike vigu saab vältida, kui käituda viisakalt ja järgida meilegi tuntuid norme. Siiski on mõned, mida peaks teadma, et mitte kogemata nende vastu eksida, vahendab news.com.au.

Malaysia

Lisaks vanglakaristusele peetakse Malaysias populaarseks karistusmeetodiks veel ka kepiga peksmist, mida on pidanud taluma paljud turistid ja kohalikud. Täiest jõust saadud löök tekitab piinavat valu ja on kannatanute sõnul kirjeldamatu. Malaysias on kepiga peksmine alati täiskasvanute karistamise üks osa.

1. Üheksa Austraalia koolipoissi lõpetasid vangikongis, sest nad võtsid end avalikus kohas aluspesu väele. See iseenesest ei olekski ehk veel karistust väärt, kuid nende pesu oli Malaysia lipu värvides, mistõttu peeti seda solvanguks.

2. 20. aastast vanglakaristust ning kepiga peksmist ootab neid, kes jäävad vahele homoseksuaalsete kalduvustega.

3. 19-aastane kohalik mõisteti alles hiljuti vangi sotsiaalmeedias kuningliku pere solvamise eest. Üks kohalik kunstnik arreteeriti peaministrist klounikarikatuuri joonistamise eest.

4. Kindlasti tuleks vältida ka erinevate pommi-naljade tegemist Kuala Lumpuri lennujaamas, sest sealsed korrakaitsjad võtavad seda väga tõsiselt ning nii võid taas end trellide tagant leida. Ainuüksi eelmisel aastal arreteeriti 15 inimest, kes ütlesid lennujaamas «pomm».

Araabia Ühendemiraadid

1. Austraallane Jodi Magi õpetas Ühendemiraatides graafilist disaini. Ta nägi, kuidas üks auto on parkinud üle kahe invaliidikoha ning tegi sellest pilti ja postitas Facebooki. Ei läinud kaua, kui ta mõisteti süüdi sotsiaalmeedias teise inimese kohta halbade asjade kirjutamises. Kõigepealt viidi Magi vangi ning siis saadeti ta riigist välja.

2. Alicia Gali pandi vangi, sest väidetavalt olid tal mehega ebaseaduslikud seksuaalsed suhted. Süüdistus esitati naisele pärast seda, kui ta esitas politseile avalduse, et töökaaslased uimastasid ning vägistasid teda.

Myanmar

1. Myanmaris võetakse tõsiselt usu solvamist, mistõttu viidi 13. aastaks vangi mees, kes postitas Facebooki lõbusa pildi Buddhast. Pildiga üritati reklaamida odavaid jooke ühes baaris. Mees elas üksikkongis, kus ei olnud ühtegi akent ning kus ei kustutatud kordagi tulesid.

Singapur

Singapuris ei tohiks närida nätsu, visata prügi maha, vandaalitseda, ropendada, käituda kehvasti või kedagi teist sobimatult puudutada. Lisaks ei tohi suitsetada avalikes kohtades või restoranides, sülitada või vales kohas teed ületada. Süüdistuse võib saada ka e-sigarettide, e-piipude, e-sigarite toomise või täitematerjalide kaasa võtmise eest, isegi kui need on vaid isiklikuks tarbeks.

1. Ameerika Ühendriikide teismelisele mõisteti autodele joonistamise ja teemärkide varastamise eest kuus kepilööki. Pärast otsuse edasikaebamist vähendati karistust nelja kepilöögini.

2. Eelmisel aastal mõisteti kahele sakslasele rongijaama sissemurdmise ja rongidele joonistamise eest üheksa kuud vangistust ning kolm kepilööki.

3. Purjus peaga sõitmise eest võib Singapuris saada karistuseks 10. aastat vangistust.

Tai

Tais viib vanglasse kuninga solvamine

1. Eelmisel aastal esitati süüdistus ühele tehasetöötajale, kes oli teinud sarkastilise kommentaari kuninga lemmikkoera Copperi kohta. Meest ähvardati 37 aasta pikkuse vangistusega, sest väidetavalt oli tal ka internetis kirjutisi, mis kuningat solvasid.

2. 2011. aastal mõisteti Tai kodanik 20. aastaks vangi, sest ta saatis sõnumeid kuningat solvava sisuga.

Rwanda

Keskkonna heaolust lähtudes keelustati Rwandas juba mõni aeg tagasi kilekotid. See lõi kottidele aga suure musta turu, mistõttu hakati karmilt karistama kõiki, keda nähti kandmas mõnd kilekotti.

Bali

Bali on tuntud peopaik, kuid siiski tasub seal olla ettevaatlik. Vaid ühe mahvi kanepisuitsu tõmbamise eest võivad sealsed ametivõimud rikkuja aastaks vangi panna.