Tenerifel aktiviseerus El Teide vulkaan

El Teide vulkaani ümbruses toimusid kümnetes väikeseid maavärinaid, millest ükski ei ületanud 1,5 palli Richteri skaalal. Kuigi pärast pühapäevaseid värinaid ei ole vulkaan enam tegutsenud, siis on sellised värinad tunnuseks aktiivsele vulkaanile, mistõttu tuleb seda protsessi ka lähemalt jälgida, seisab Kanaari saarte vulkanoloogia instituudi INVOLCAN lehel.

Esialgu räägiti, et toimus 98 väikest maavärinat, kuid INVOLCANi hinnangul võivad need numbrid olla oluliselt suuremad ja ulatuda isegi üle 400. Pühapäeva õhtul, pärast kella kuut õhtul, muutusid eraldiseisvad seismilised tõuked ühtseks pikaks laineks, mis kestis kokku kaks ja pool tundi.

Praegu aktiivsust veel uuritakse, sest tekkis ka kahtlus, et värinad olid maapinnale oluliselt lähemal, kui esialgu arvati. Vaatamata sellele, et tegu on ebatavalise aktiivsusega, rõhutatakse INVOLCANi kodulehel, et paanikaks ei ole põhjust. See fenomen võib sama kiiresti kaduda kui ka tekkis ning El Teide aktiivsust jälgitakse pidevalt.