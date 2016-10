Klaasist vannitoad on vallutanud Hiina

Shiyan Lake Ecology pargi ühiskäimla võimaldab külastajatel näha hingematvaid vaateid loodusele ja metsale seni, kuni ei hakka häirima asjaolu, et teised saavad tualetti sisse kiigata, vahendab CNN.

Eelmisel nädalal Hiina rahvuspäeval avatud klaasist tualettruum tõmbas ligi külastajaid üle terve riigi. Tualeti seinad, lagi ja põrand on täiesti läbipaistvad, mistõttu avaneb võimalus külastajatel imetleda loodust.

Hiina sotsiaalmeedias on inimestel kujunenud kahetine arvamus läbipaistvast tualetist, ühed on lummatud vaatest, mis avaneb, teised aga häiritud privaatsuse puudumisest. Vastased lisasid veel, et see käimla on hullumeelne ja perversne.

Hunani provints on koduks lisaks ka äsja avatud maailma kõige pikemale klaasist sillale, mille all on näha järsku kanjonit.