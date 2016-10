Vaata, milline näeb välja kuulsate vaatamisväärsuste külastamine tegelikult

Turistid paljastavad aga millised vaatamisväärsused tegelikult välja näevad. Vaatamata sellele, et nii mõnigi paik ei paista nii romantiline kui ajakirja kaanefotodel, siis tasub neid ikkagi külastada, vahendab Insider.

1. Suur Hiina müür

Ülerahvastatud Hiina müür

Hiina müürist on tihti näha väga palju romantilisi pilte, kus ümber laiub õnnis tühjus, kuid ilmselt on need pildid kõik töödeldud, sest tavaolukorras on müüril ohtralt rahvast.

2. Giza püramiidid

Giza püramiidid Pizza Huti aknast

Tegelikult asuvad püramiidid Kairo linnasüdamele väga lähedal, mitte suures tühjas kõrbes, nagu piltidelt võib tihti tunduda. Nii saabki istuda Pizza Huti söögikohas ja aknast välja vaadates püramiide imetleda.

3. Mona Lisa

Mona Lisa Louvre'i muuseumis

Kõik tahaksid kauni iluideaali Mona Lisaga koos pilti teha ja võib jääda mulje, et see on isegi võimalik. Tegelikult on maal aga üsna pisike ning seda varjab alati suur turistimass, mistõttu tuleb ohtralt vaeva näha, et sellele lähedale pääseda.

4. Eiffeli torn

Turistid Eiffeli torni juures

Pikad järjekorrad on maailma romantikapealinnas garanteeritud. Seda eriti just Eiffeli torni juures, kus ootamisest väsida ei tohi. Kui sinna minna aga madalhooajal võib külastamine palju sujuvamalt minna.

5. Manneken Pis

Manneken Pis

Pissiva poisi purskkaev on Brüsseli sümboliks. Piltidelt jätab ta suure ja võimsa skulptuuri mulje, kuid tegelikult on ta üsna pisike ning asub tavalisel tänavanurgal.

6. Merineitsi kuju

Merineitsi kuju Kopenhaagenis

Merineitsi kuju on Taani pealinna Kopenhaageni tunnusmärgiks. Jällegi tundub piltidelt, et tegu on võimsa merineitsiga, kes kivi peal istub. Kohale minnes selgub aga, et ta on tegelikult üsna pisikene. Kuju nägemise teevad raskemaks loomulikult ka suured turistihulgad.

7. Vahtkonna vahetus

Vahtkonna vahetus

Buckinghami palee vahtkonna vahetus on tõeline vaatemäng, kuid seda tulevad vaatama hulgaliselt turiste, kes seal olemise mõnevõrra ebamugavaks teevad. Kuna tegu on aga toreda etendusega, tuleks see rahvamass lihtsalt ära kannatada.