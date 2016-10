15 paika, mida elu jooksul kindlasti külastada

Kuigi maailmas on palju kauneid kohti, mida külastada, on mõned erilisemad kui teised. Telegraph Travel on välja toonud 15 sihtkohta, mida tasuks kindlasti elu jooksul vaatama minna.

1. Virmalised

Virmalised/Scanpix

Üks ilusamaid ja müstilisemaid loodusnähtuseid, mis paelub inimesi üle kogu maailma.

2. Machu Picchu

Machu Picchu/Scanpix

«Machu Picchu on tuntud turismipaik, millele on seatud kõrged ootused ja mis kindlasti ei valmistaks pettumust,» kirjutab Telegraph Travel.

3. Amazoni jõgi

Amazoni jõgi/Scanpix

«Amazoni jõgi on 4400 kilomeetrit pikk, millel on tuhandeid lisajõgesid ning mis voolab kaheksas erinevas riigis: Brasiilias, Boliivias, Peruus, Ecuadoris, Kolumbias ja Venezuelas,» kirjutab Chris Moss, Telegraph Traveli ekspert.

4. Taj Mahal

Taj Mahal ja prints William abikaasaga/ Scanpix

Taj Mahal on armastuse sümbol, mis tõmbab enda juurde tuhandeid turiste kogu maailmast.

5. Ameerika roadtrip

Lochsa jõgi, USA/Scanpix

Ameerika maanteedel autodega rändamist on kujutatud paljudes filmides ja kirjeldatud raamatutes ning see on kindlasti väärt järele proovimist.

6. Suur Hiina müür

Suur Hiina müür/Scanpix

Suure Hiina müüri puhul on tegu ühega seitsmest maailmaimest, mis paelub turiste oma vaate, maastiku ja kujundusega.

7.Lihavõttesaar

Lihavõttesaar/Scanpix

Kivist inimlaadsed kujud on ehitatud 11. ja 14. sajandi vahel, mis võivad uudistajatele tunduda kas võõrastavad või hoopis võluvad.

8.Kõige kuivem koht

Atacama kõrb/Scanpix

Tšiili Atacama kõrb on üks kuivemaid kohti maailmas, mille maastikud, kristallpuhas õhk ja öine taevas meelitab ligi loodus- ja maastikufotograafe ja huvilisi.

9. Kyoto templid ja aiad

Kyoto aed/Scanpix

Samal ajal kui Tokyo on vallutanud uue ajastu kiirrongid ja pilvelõhkujad, on Kyoto suutnud sälitada traditsioonilise Jaapani hõngu, mis teeb huvilistele reisimise Jaapanisse meeldejäävamaks.

10. Antarktika

Antarktika/Scanpix

Antarktikat saab külastada novembrist märtsini. Seal pole ühtegi linna ega küla, on vaid avar, jäine ning ettearvamatu tühermaa.

11. Päikesetõus Baganis

Bagan/Scanpix

Bagani külastataksegi peamiselt just imeilusate päikeseloojangute pärast. Kui Santorini oma nähtud, saab seda minna võrdlema Bagani omaga.

12. Himaalaja

Himaalaja maastik/Scanpix

Himaalaja on koduks pimestavatele ja kaasahaaravatele maastikele, tasub minna ja vaadata oma silmaga!

13. Jeruusalemm

Jeruusalem/Scanpix

Jeruusalemm on sihtkohaks nii enese- kui Jumala otsijatele, kes soovivad leida sisemist rahu ning tunnetada linna ajaloolist võimsust.

14.Namiibia metsik loodus

Namiibia/Scanpix

Namibia on tuntud sõbraliku suhtumise poolest turistidesse. Seal on võimalik oma silmaga näha eksootilisi elukaid ja lummavaid maastikke. Namiibia on teistehulgas koduks elevantidele, sebradele ja leoparditele.

15.Vaalavaatlus

Vaal/Scanpix

Vaalasid käib vaatamas ja uudistamas igal aastal 13 miljonit inimest. Kindlasti tuleks end ka sellele retkele kirja panna, sest tegu on siiski kõige suuremate imetajatega maailmas.