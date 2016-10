Tasuta internet võib lennujaamadest kaduda

Uuringuga tehti kindlaks, et praegu on reisijatel võimalik kasutada tasuta internetti ligi kahes kolmandikus maailma lennujaamadest, kuid 2019. aastal kahaneb see võimalus 54 protsendini, vahendab Travel and Leisure.

«Internet jääb reisijatele siiski kättesaadavaks, kuid paljud lennujaamad muudavad selle lihtsalt tasuliseks,» rääkis uuringu eestvedaja Nigel Pickford. Mitmed paigad võtavad tulevikus kasutusele hübriidmeetodi, kus esialgu on reisijal võimalik tasuta internetis liikuda, kuid teatud aja möödudes tuleb neil juba maksma hakata, lisas ta.

Uuringus ei toodud välja, millised lennujaamad plaanivad tasuta interneti võimalust vähendada, kuid peamiselt kuuluvad sinna ringi lennujaamad Põhja-Ameerikas ja Lähis-Idas.

Peamisteks põhjusteks, miks lennujaamades tasuta internet kaotatakse, on võimsamad nutiseadmed. Reisijatel on kaasas paremad ja kiiremad telefonid, mis nõuavad paremat ühendust. Telefone kasutatakse nüüd lisaks e-kirjade lugemisele ka videote vaatamiseks või lehekülgede külastamiseks, kus on ohtralt pildimaterjali, selgitas Pickford.

Lisaks on oodata ka tõusu reisijate arvukuses, mistõttu mõjub see internetile veelgi tugevamini.