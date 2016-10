Arheoloogid leidsid uusi vihjeid Ramses II templi kohta

Arheoloogid kaevavad praegu Ain Shamsi piirkonnas ning eelmisel nädalal leidsid nad sealt mitmeid hiiglaslikke kiviplokke, vahendab Lonely Planet.

Kividele olid uuristatud pildid iidsest vaaraost, ühtlasi on sinna kirjutatud veidral kujul tema nimi: «Jumal Barr Ra Masso». Ekspertide hinnangul näitab see, et Ramses II tempel on maetud veelgi sügavamale.

Väljakaevamiste juhi Aymen Ashmawi sõnul võivad leiud olla pärit templi kõige sisemistest ruumidest. Selliste kirjadega leiud kinnitavad, et Ramses II on siia piirkonda templi ehitanud. See seletaks ka seda, miks ta oma võimul oleku viimastel aastatel siin jumaluseks kuulutati.

Väljakaevamiste käigus on tehtud veel mitmeid huvitavaid avastusi. Nii on leitud majade ning töökodade komplekse, fajansist amulette, potte, maskotte ja muid majapidamistarbeid.