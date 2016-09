Islandil lülitati tänavavalgustus omapärasel põhjusel välja

Reykjavikis lülitati linnatuled tunniks välja, et virmalised paremini esile tuleksid. Ühtlasi ärgitas linnavolikogu tuled kustutama ka kodudes, et tekiks võimalikult vähe valgusreostust. Ühtlasi rõhutasid ametivõimud, et kui keegi plaanib sel ajal autoga sõita, tuleks olla äärmiselt ettevaatlik, vahendab CNN.

A few sec from last nights show #auroraborealis #iceland #niceland #northernlights A video posted by Óskar Páll Sveinsson (@oskarpall) on Sep 29, 2016 at 2:15am PDT

Sotsiaalmeediasse on jõudnud mitmed pildid lillakast, rohekast ja sinakast taevast. Lisaks Islandile said veel ka paljud teised riigid nautida virmaliste vaatemängu. Ka Eestis on üsna tihti võimalik virmalisi näha, kuid selleks tuleb samuti valgusreostusest eemale minna.

Spectacular #northernlights tonight in #Reykjavik #Iceland A photo posted by Daði Guðjónsson (@dadigud) on Sep 28, 2016 at 6:16pm PDT