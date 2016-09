Vulkaanile lõksu jäänud turistid peitsid end päästetöötajate eest ära

Ametivõimud kuulutasid Rinjani mäe ümber kolme kilomeetri suuruse evakuatsioonitsooni, kuid siis kui enamik inimesi läksid päästetöötajatega kaasa, otsustasid mõned jääda, et imetleda looduse vaatemängu, vahendab news.com.au.

Praeguseks on veel endiselt vulkaanil 130 kuni 390 inimest, kellest osad on küll kadunud, kuid nii mõnedki otsustasid mäele jääda vabatahtlikult. Purskavale vulkaanile jäämine on äärmiselt eluohtlik. Probleemseks võivad osutuda voolav laava, toksilised gaasid, plahvatused, ühtlasi võib langev tuhk muuta hingamise raskeks ning joogivee kõlbmatuks.

Ametivõimud on olnud rumalate turistidega viimasel ajal hädas igal pool maailmas. Eelmisel aastal pidi Horvaatia päästemeeskond appi minema 1200 turistile, kes vales kohas otsustasid pilti teha. Peruus kukkusid kaks turisti end surnuks, kui nad läksid püüdma paremat fotot. Lisaks on turistid sattunud ka vangi, sest nad on end Aasia pühapaikades paljaks koorinud, et nii naljakamat jäädvustust saada.