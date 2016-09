Norras lööb lained uus selfietrend, mis seab inimeste elu ohtu

Norras on turistid hakanud Trolltunga kaljult alla rippuma, et saada nii ideaalne selfie pilt. Noored turistid kinnitavad end küll nööridega, kuid riputavad end siis kaljunukilt alla, et endlipulgaga ideaalne pilt teha, vahendab The Local.

Õnnetuse korral oleks kukkumine pikk, lausa 700 meetrit. Sellise pildi tegemine on muutunud ülimalt populaarseks ning kohalikud giidid näevad pidevalt noori enda elu ohtu seadmas. Kui giidid on noortel palunud see tegevus lõpetada, saavad nad tihti vastuseks vaid selgituse, et nad on näinud, kuidas teised seda teevad.