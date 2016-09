200 turisti jäid Indoneesias purskavale vulkaanile lõksu

Indoneesia Barujari vulkaan paiskas õhku hiiglasliku tuhasamba hetkel, mil pea 400 inimest olid mäel matkamas. Paljude seiklejate asukoht on nüüdseks teada, kuid endiselt on umbes 250 turisti asukoht teadmata, vahendab Travel and Leisure.

Ametivõimude hinnangul on paljud nendest veel endiselt matkaradadel, sest retke tegemine mäel võtab aega umbes kolm päeva. Vulkaanipurske hetkest on piirkonnast evakueeritud 1100 inimest. Kohe kuulutati välja ka ohutsoon, kuid mõned turistid on seda endiselt eiranud, sest nad on soovinud jääda looduse vaatemängu imetlema ning pildistama.

Tuhasammas ulatus umbes kahe kilomeetri kõrgusele ning selle tõttu on häiritud ka mitmed Bali lennujaama lennud. Lähedal asuvad talud ja loodus on kaetud tuhakihiga, kuid linnadesse ei ole tuhk jõudnud.

Barujari vulkaan on pisike ning asub Rinjani mäe sees, mis on üks Indoneesia 130st aktiivsest vulkaanist. Esimene hoiatus vulkaani aktiviseerumise kohta tehti aasta tagasi.