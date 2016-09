Naise pagasist leiti tema abikaasa sisikond

Naine võttis osa oma hiljuti surnud mehe sisikonnast Austriasse kaasa, sest ta kahtlustas, et tema mees mürgitati ning ta soovis, et Euroopa arstid seda väidet kontrolliksid, vahendab New York Times.

Abielupaar oli Austrias elanud viimased kaheksa aastat, kuid olid parajasti külastamas oma perekonda Marokos, kui mees suri. Naine pakkis sisikonna kaasa kohaliku arsti soovitusel, kes samuti kahtlustas, et naise abikaasa mürgitati perekondlikul õhtusöögil.

Arst võttis välja sobiva osa sisikonnast ning pakkis selle formaldehüüdi ja plastikusse. Austria arst, kes hiljem asus sisikonda uurima, kinnitas, et see oli väga professionaalselt pakitud. «See oli ilmselt patoloogi pakitud. See oli kindlalt kinnitatud, kolmekordselt mähitud, kõik vastavalt Euroopa Liidu nõuetele,» kirjeldas Austria arst.

Arsti sõnul läheb veel veidi aega enne kui analüüside tulemused teatavaks tehakse.

Tolliametnikud pöördusid avastuse tegemisel ka politseisse, kuid viimased leidsid, et ühtegi Austria seadust omalaadse pagasiga rikutud ei olnud, mistõttu sai naine ka rahulikult oma mehe sisikonna arstile uurida viia. Naine kahtlustab mürgitamist, sest paljud tema pereliikmed olid sellele abielule vastu olnud.