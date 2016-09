Samsugi tahvelarvuti põhjustas hädamaandumise

Delta Airwaysi lennuk oli teel Detroitist Amsterdami, kui üks Samsungi tahvelarvuti jäi kahe istme vahele kinni, kuumenes üle ning hakkas suitsema. Esialgu ei saanud lennukimeeskond aru, kust suits pärineb, mistõttu tehti ka hädamaandumine, vahendab Travel and Leisure.

PHOTO Samsung Tablet suffered a thermal runaway on Delta Airlines Flight #DL138 after getting jammed in a seat. pic.twitter.com/zxOYb1MHn7 — Air Disasters (@AirCrashMayday) September 26, 2016

Amsterdami asemel maanduti esialgu Manchesteris, kus pardale tulnud ametivõimud tegid kindlaks, et suitsu põhjustas Samsungi tahvelarvuti. Probleem likvideeriti kiiresti ning lennuk sai oma teekonda jätkata.

Lennuk oli teel olnud üle kuue tunni, kui äriklassis märgati äkitselt suitsu. Reisijad teavitasid sellest personali, kes otsustasid teha hädamaandumise. Manchesteris pidi lennuk ootama kolm tundi, enne kui see sai taas õhku tõusta.

Tahvelarvuti unustas maha eelmisel lennul olnud reisija ning see oli jäänud kahe istme vahele kinni. Hiljuti keelustas Föderaalne Lennuamet pardal Samsung Galaxy Note 7 kasutamise, sest ka sellel on oht ülekuumeneda ja plahvatada. Samsung on aga kinnitanud, et seade, mis sellel lennul muret tekitas, ei olnud Galaxy telefon.

Mitmed lennufirmad paluvad oma reisijatel teatada lennu ajal kaotsi läinud telefonidest, sest need võivadki istmete vahele kinni jääda ja seal ülekuumeneda.